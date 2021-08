Unwetter : Schicksal eines Vermissten in Höllentalklamm weiter unklar

Nicht zum ersten Mal rauscht nach starkem Regen eine Welle durch die Höllentalklamm an der Zugspitze - doch dieses Mal kostet sie Menschenleben: Eine Frau ist tot, ein weiterer Mensch wird vermisst.

Grainau | Nach der Flutwelle in der Höllentalklamm an der Zugspitze und dem Fund einer Frauenleiche ist das Schicksal eines zweiten Vermissten weiter unklar. Wie es weitergeht, wollen die Rettungskräfte am Mittwoch entscheiden. Am späten Dienstagnachmittag hatten sie die Suche eingestellt. Zuvor war eine Frau tot aus dem Wasser geborgen worden. Unklar war zu...

