„Scarlet Lady“ : Keine Kinder: Auf dieses Kreuzfahrtschiff dürfen nur Erwachsene

Die "Scarlet Lady" von Milliardär Richard Branson setzt auf eine neue Art der Kreuzfahrtreisen: Cooles Design, Tattoo-Studios und vor allem keine Kinder an Bord.

Miami | "Nur für Erwachsene" - unter diesem Motto sticht seit Kurzem das Kreuzfahrtschiff "Scarlet Lady" des britischen Milliardär Richard Branson in See. Der 69-jährige Unternehmer ist mit seiner Marke "Virgin Voyages" in die Kreuzfahrtbranche eingestiegen und will mit seinen vier geplanten Luxus-Kreuzfahrtschiffen neues Klientel für diese Art von Reisen neu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.