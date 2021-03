Appell an „Corona-Rebellen“ : „Ihr seid doch Spinner:“ Sanitäter behält nach Rettungswagen-Durchsage seinen Job

Mit seiner Rettungswagen-Ansage an die "Corona-Rebellen" sorgt ein Sanitäter für Aufsehen – er darf seinen Job behalten.

Düsseldorf | "Ihr seid doch Spinner!": Der Sanitäter, der mit seiner Durchsage an "Corona-Rebellen" in Düsseldorf für Aufsehen gesorgt hat, hat sich für den Zuspruch bedankt. "Vielen Dank für die Unterstützung und die tollen Jobangebote in den letzten Tagen. Ich arbeite gerne beim DRK Düsseldorf", sagte Sanitäter Nils in einem am Samstag veröffentlichten kurzen Vi...

