Bis nach Helgoland : Nach jahrelanger Sanierung: „Gorch Fock“ macht erste Probefahrt

Das Marineschulschiff "Gorch Fock" ist gegen Ende seiner fast sechsjährigen Generalüberholung in die erste Probefahrt gestartet. Das Ziel: die Nordsee.

Bremen | Der Dreimaster "Gorch Fock" soll am Mittwoch (Start: 9.30 Uhr) von der Bremer Lürssen-Werft aus über die Weser in die Nordsee bis nach Helgoland unterwegs sein, wie der NDR berichtet. Zwei Tage lang sollen auf der Weser und auf der Nordsee die Maschine und andere technische Systeme getestet werden. Am Donnerstag legt das Schiff in Wilhelmshaven an,...

