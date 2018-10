Absage von Feine Sahne Fischfilet-Konzert : Sachsen-Anhalts Kulturminister: Links- und Rechtsextreme hätte nur ein Fenster getrennt

Rainer Robra (CDU) verteidigt die Konzert-Absage und findet außerdem, dass Bauhaus-Ambiente passe nicht zur Punkrockband.

von dpa

19. Oktober 2018, 18:19 Uhr

Halle/Deßau-Reslau | Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) hat die Entscheidung des Bauhauses Dessau verteidigt, ein Konzert der Band Feine Sahne Fischfilet abzusagen. Dem Radiosender MDR Kultur sagte er am Freitag, eine politische Konfrontation sei mit dem Bauhaus nicht vereinbar. Die Direktorin des Bauhauses sei in die Überlegungen des ZDF nicht eingebunden gewesen und habe erst am Mittwoch von der Einladung der Band erfahren.

Das ZDF hatte für den 6. November das Konzert zdf@bauhaus mit der umstrittenen Band geplant. Das Bauhaus hatte von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und das Konzert untersagt.

Bauhaus-Ambiente passt nicht zu Punkrockband

Die Absage sei nicht in erster Linie eine Reaktion auf die Bedrohung durch Rechtsextreme gewesen. Die Aufzeichnung des ZDF werde nun an anderer Stelle stattfinden, betonte Robra. "Ich halte die Idee, eine Punkrockband aus dem linken Spektrum mit entsprechenden Fans im eher kammermusikalischen Ambiente der Bauhaus-Bühne auftreten zu lassen, für nicht besonders überzeugend".

Die linksextreme Punkband drinnen und Rechtsextreme draußen vor der Tür wären in diesem Fall nur durch Fenster voneinander getrennt gewesen, so der Minister. Er wolle sich nicht ausmalen, was das bedeutet hätte. Als weiteren Grund nannte Robra den Wunsch, das Bauhaus aus politischen Auseinandersetzungen herauszuhalten.