Gestrandete Crew in Málaga : Ryanair veröffentlicht Video zu umstrittenem Foto: "Klar inszeniert"

Eine Überwachungskamera hat die Entstehung des Bildes aufgezeichnet. Der Fotograf verteidigt sich.

von Christopher Chirvi

18. Oktober 2018, 14:23 Uhr

Málaga/Dublin | Mussten Ryanair-Crewmitglieder im Flughafen von Málaga auf dem Boden schlafen? Anfang der Woche sorgte ein Foto für Aufsehen, das zeigen soll, wie eine Ryanair-Crew in Málaga strandete und dort die Nacht auf dem Boden verbringen musste. Untermauert wurde das Bild durch eine Pressemitteilung des portugiesischen Flugpersonal-Verband SNPVAC. Das entsprechende Foto wurde von Jim Atkinson veröffentlicht, laut "Irish Times" einem ehemaligen Ryanair-Piloten.

Bereits in unserem ersten Bericht betonte Ryanair, das Foto sei offensichtlich gestellt. "Dieses Bild ist klar inszeniert", teilte Pressesprecher Robin Kiely mit. "Aufgrund der Unwetter in Porto am 13. Oktober 2018 wurden mehrere Flüge nach Málaga umgeleitet und da dies ein spanischer Nationalfeiertag war, waren die Hotels ausgebucht. Die Flugbegleiter verbrachten eine kurze Zeit im Besatzungsraum, bevor sie in eine VIP-Lounge verlegt wurden und kehrten am nächsten Tag nach Porto zurück (keiner der Besatzung musste einen Flug durchführen)", hieß es weiter.



Crew steht sofort wieder auf

Jetzt hat die Airline außerdem ein Überwachungskamera-Video auf ihrem Twitter-Account veröffentlicht, in dem die Entstehung des Fotos zu sehen sein soll. Die Aufnahme zeigt eine Gruppe von Menschen in typischen Ryanair-Uniformen, die zunächst auf Stühlen sitzen, bis sich einzelne von ihnen kurzzeitig auf den Boden legen. In dem Moment soll das genannte Foto entstanden sein. Anschließend stehen sie wieder auf und gehen zurück zu den Stühlen.

Ex-Ryanair-Pilot: "Ganz klar ein Protest-Foto"

Jim Atkinson hat sich ebenfalls zum Video geäußert. Jeder habe gewusst, dass es sich um ein "Protest-Foto" gehandelt habe, schreibt er bei Twitter: "Die Fakten bleiben: Ihr habt vier Crews über Nacht in einem Airport-Terminal stranden lassen und keine erkennbaren Versuche unternommen, für angemessene Unterkünfte oder zumindest Verpflegung zu sorgen!"

Ryanair steht wegen der Arbeitsbedingungen für seine Mitarbeiter immer wieder in der Kritik. Wegen eines schwelenden Tarifstreits war es in den vergangenen Monaten mehrfach zu Streiks gekommen. Das fliegende Personal fordert von Ryanair höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen nach dem jeweiligen nationalen Recht.