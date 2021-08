Unfälle : Reisebus in Niederbayern umgekippt - zwei Schwerverletzte

Auf dem Weg von Italien nach Prag ist ein Bus in der Nähe von Bad Abbach umgekippt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, bleibt vorerst unklar.

Bad Abbach | Bei einem Busunfall im niederbayerischen Landkreis Kelheim sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Reisebus sei am Morgen ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge umgekippt, erläuterte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Acht weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Am Dreieck Saalhaupt bei der Über...

