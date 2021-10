Videobotschaft veröffentlicht : Reichelt-Affäre bei „Bild“: Jetzt spricht Springer-Chef Döpfner

Der Abgang von Julian Reichelt als "Bild"-Chefredakteur schlägt weiter Wellen. Nun wendet sich Konzernchef Mathias Döpfner an die Öffentlichkeit. Und der Ippen-Redaktionschef drückt sein Bedauern aus.

Berlin | Der Vorstandsvorsitzende des Medienkonzerns Axel Springer, Mathias Döpfner, hat sich nach dem Abgang von "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt für einen schnelleren Kulturwandel innerhalb der Boulevardzeitung ausgesprochen. In einer am Mittwoch verbreiteten Videobotschaft sagte er an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerichtet: Es handelt sich hie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.