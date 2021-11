Forscher und seine Tochter ermordet : Raubmord in Paraguay: Drei Verdächtige aus Deutschland festgenommen

Im Fall eines getöteten deutschen Archäologen und seiner Tochter in Paraguay wurden drei Männer festgenommen. Auch sie stammen aus Deutschland.

Areguá | Nach dem mutmaßlichen Raubmord an einem deutschen Forscher und seiner Tochter in Paraguay hat die Polizei des südamerikanischen Landes drei Deutsche festgenommen. Das berichtete die Zeitung "ABC Color" in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit). Alle drei würden verdächtigt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, sagte der Leiter des Morddezernats der Nation...

