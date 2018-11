Hinweise in sozialen Netzwerken : Rammstein gehen 2019 auf Deutschland- und Europatournee

Statt die Tour-Daten einfach auf ihrer Homepage zu veröffentlichen, veranstaltet die Band eine Art Schnitzeljagd.

von Ankea Janßen

01. November 2018, 22:03 Uhr

Berlin | Rammstein geht wieder auf Tour, spannt seine Fans aber ein bisschen auf die Folter: Nur nach und nach gibt die Band bekannt, wo sie im nächsten Jahr überall auf der Bühne stehen wird – mit einer Art Schnitzeljagd.

Fans sollen aufmerksam sein

Mit Berlin machten die Industrial-Rocker selbst den Anfgang. Unter dem Hashtag #gebtfeinacht sollen Fans aus verschiedenen Städten Hinweise auf Twitter, Instagram und Co. posten. So hängen beispielsweise in Gelsenkirchen, Frankfurt, Hannover und weiteren Städten bereits Plakate mit konkreten Daten.