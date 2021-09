Pandemie : RKI: Anstieg der Corona-Infektionen zu erwarten

Die Sieben-Tage-Inzidenz geht wieder leicht nach oben. Auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages steigt. In den kommenden Monaten rechnet das RKI mit einem deutlicheren Anstieg der Fallzahlen.

Berlin | In der Corona-Pandemie erwartet das Robert Koch-Institut (RKI) für Herbst und Winter wieder einen Anstieg der Infektionszahlen. Das schreibt das Institut in seinem Wochenbericht vom Donnerstagabend. Als Gründe werden insbesondere eine „noch immer große Zahl“ ungeimpfter Menschen und die Zunahme von Kontakten in Innenräumen angeführt. Vergangene Woc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.