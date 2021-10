Britisches Königshaus : Queen lehnt Oldie-Award ab

Ein Senioren-Magazin wollte sie zum Oldie des Jahres küren. Die Queen hat dankend abgelehnt: „Man ist so alt, wie man sich fühlt.“

London | Queen Elizabeth II. hat die Auszeichnung eines britischen Seniorenmagazins als Oldie des Jahres abgelehnt. „Ihre Majestät glaubt, man ist so alt, wie man sich fühlt“, schrieb der Privatsekretär der 95-Jährigen, Tom Laing-Baker, in einer schriftlichen Absage an das Magazin „The Oldie“, die in der November-Ausgabe der Zeitschrift veröffentlicht wurde...

