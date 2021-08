Nach Hochwasser : Puppe in Flut-Gebiet gefunden - Helfer suchen Besitzer

Als ein Flut-Helfer die Puppe an der Ahr entdeckt, ist sie vom Wasser gezeichnet. Gereinigt und mit frisch gewaschenem Strampler soll sie nun an die „Puppen-Mutti“ oder den „Puppen-Vati“ zurückgehen.

Dernau | „Puppen-Mutti“ oder „Puppen-Vati“ gesucht: Ein Helfer hat im Flut-Katastrophengebiet an der Ahr in Rheinland-Pfalz eine Puppe gefunden und nun wird nach der Besitzerin oder dem Besitzer gesucht. Auch die Polizei in Koblenz hilft bei der Suche mit und verbreitete die Geschichte auf Twitter und Facebook. Der Aufruf sei auf eine große Resonanz gestoße...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.