Fall löste Proteste aus : Sarah Everard: Polizist gesteht Entführung und Vergewaltigung

Das Verschwinden von Sarah Everard löste eine heftige Debatte über die Sicherheit von Frauen aus. Jetzt hat ein Polizist die Tat gestanden.

London | Drei Monate nach dem Verschwinden einer jungen Londonerin hat ein britischer Polizist gestanden, die 33-Jährige entführt und vergewaltigt zu haben. Zudem bekannte sich der 48-Jährige am Dienstag in einer Anhörung vor Gericht dazu, für den Tod der der jungen Sarah Everard verantwortlich zu sein. Der Fall hatte Anfang März große Anteilnahme in Großbrita...

