Suche mit Hubschrauber : Polizei findet die Leichen eines Mannes und einer Frau – Sohn auf der Flucht

Bei Kaiserslautern findet die Polizei in einem Haus die Leichen eines Mannes und einer Frau und sucht jetzt den Sohn.

Weilerbach | In einem Wohnhaus in Weilerbach bei Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) hat die Polizei zwei Leichen gefunden. Die Toten, eine 60 Jahre alte Frau und ein 65 Jahre alter Mann, seien am Morgen in einem Gehöft entdeckt worden, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Dienstag mit. "Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus", sagte ein Sprecher. Dass die beiden ...

