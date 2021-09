Autopsie der Leiche : Fall Gabby Petito: Polizei durchsucht Elternhaus des Freundes

Eine Autopsie soll klären, ob es sich bei einer in Wyoming gefundenen Leiche tatsächlich um die vermisste Gabby Petito handelt. Ermittler suchen derweil nach Hinweisen auf den Verbleib ihres Freundes.

North Port/Moose/Washington | Nach der weitgehenden Gewissheit, dass die 22-jährige Gabby Petito tot ist, nehmen die US-Behörden verstärkt ihren verschwundenen Freund ins Visier. Am Montag durchsuchten Polizei und FBI das Haus seiner Eltern in Florida, in dem das Paar zeitweise auch gelebt hatte. Mehr zum Thema Mit Video: Im Fall der Gabby Petito wurde eine Leiche entdeckt ...

