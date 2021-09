Notfälle : Polizei: Tornado spült mehrere Menschen in Kiel ins Wasser

Eine starke Windböe - vermutlich ein Tornado - hat am Abend in Kiel Menschen durch die Luft gewirbelt. Dabei gab es einige Verletzte.

Kiel | Ein Tornado hat nach Angaben der Polizei am frühen Mittwochabend in Kiel mehrere Menschen durch die Luft gewirbelt und ins Wasser gespült. Sieben seien bei dem Ereignis entlang der Kiellinie verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Laut Feuerwehr wurden sechs Menschen in Krankenhäuser gebracht - drei Schwerverletzte und drei Leichtverletzte. Meh...

