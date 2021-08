England : Polizei: Mehrere Tote nach Vorfall mit Schüssen in Plymouth

In der englischen Küstenstadt Plymouth sind Schüsse gefallen. Mehrere Menschen kamen ums Leben. Zu den Hintergründen der mutmaßlichen Gewalttat sind noch fast alle Fragen offen.

Plymouth | Bei einem mutmaßlich gewaltsamen Angriff in der südenglischen Stadt Plymouth sind der Polizei zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. „Es hat einige Todesopfer gegeben und mehrere andere Verletzte werden vor Ort behandelt“, schrieb die Devon and Cornwall Police in einem Statement. Man sei am frühen Abend zu einem „ernsthaften Vorfall mit Schus...

