Schockierende Tat in England : Mann erschießt fünf Menschen – darunter ein Kind

Am Donnerstagabend sind in der südwestenglischen Stadt Plymouth mehrere Schüsse gefallen.

Plymouth | Im südwestenglischen Plymouth hat am Donnerstag ein Angreifer fünf Menschen erschossen. Am Tatort seien vier Leichen entdeckt worden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Eine weitere Frau sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Bei einem sechsten Toten handele es sich vermutlich um den Tatverdächtigen. Eines der Opfer war laut einem Abgeor...

