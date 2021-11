Wer ist André Schünke? : ARD-Panne: Neuer Sprecher übernimmt spontan 20-Uhr-Tagesschau

Überraschung in der „Tagesschau“: Wegen einer Planungspanne übernahm mit André Schünke ein Neuling die Hauptausgabe der ARD-Nachrichten – spontan und ohne Ankündigung.

Berlin | 5,7 Millionen Zuschauer saßen am Donnerstagabend vor dem Fernseher; und viele davon dürften gestaunt haben: In der 20-Uhr-Ausgabe der „Tagesschau“ erblickten sie ein neues Gesicht: Ohne Vorwarnung hatte Moderator André Schünke die Hauptausgabe der Nachrichten übernommen. Das war umso verblüffender, als Abschiede, Wechsel und Neubesetzungen in den News...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.