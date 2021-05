Gequälte Tiere in Norddeutschland : Pferderipper: Sie misshandeln, quälen und vergewaltigen

Was bringt Menschen dazu, Pferde zu töten? Mehr noch, sie regelrecht aufzuschlitzen oder sich gar sexuell an ihnen zu vergehen? Und das immer wieder? Eine Betroffene erzählt, was ihren Pferden angetan wurde.

Hamburg | Es fing mit Schnittverletzungen an, die Lisa Kaufmann bei ihren Pferden feststellte. Es waren unerklärbare Verletzungen: tiefe Schnitte im Hals beispielsweise. Oder kaputtgeschlagene Vorderhufen. Ein Fohlen mit einem regelrechten Loch in der Schulter. Mehrere Jahre lang stellte ihre Besitzerin regelmäßig neue Misshandlungen fest, wenn sie morgens auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.