Rassehunde : Pekinese „Wasabi“ gewinnt Westminster-Hundeshow

Diec Konkurrenz war riesig: Der Pekinese Wasabi“ setzte sich bei der Westminster-Hundeshow gegen knapp 2500 Mitbewerber durch.

Tarrytown | Ein Pekinese namens „Wasabi“ hat die 145. Westminster-Hundeshow im US-Bundesstaat New York gewonnen. Der drei Jahre alte Rüde belegte am Sonntag (Ortszeit) den ersten Platz in der Königskategorie „Best in Show“, wie der Westminster Kennel Club mitteilte. Damit habe sich der langhaarige Pekinese gegen knapp 2500 Rassehunde durchgesetzt, berichtete d...

