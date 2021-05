Ballermann : Party auf Mallorca: Bierkönig öffnet mit strengen Corona-Regeln

Monatelang war es ruhig im legendären Bierkönig. Jetzt soll am Ballermann wieder gefeiert werden – allerdings mit strengen Regeln.

Palma | An ausgelassene Partys war am Ballermann in den letzten Monaten nicht zu denken. Langsam kehrt jetzt das Leben wieder zurück. Der berühmte Bierkönig öffnet ab Donnerstag wieder seine Tore. "Wir freuen uns sehr, Euch mitteilen zu können, dass wir am 20. Mai 2021 den Bierkönig nach einer langen Pause wieder öffnen können", heißt es auf der Website des L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.