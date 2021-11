Mutmaßlicher Raubmord : Paraguay: Verdächtiger nach Tod von Deutschen festgenommen

Nach dem gewaltsamen Tod eines deutschen Forschers und seiner minderjährigen Tochter haben die Ermittler einen Deutschen festgenommen. In seiner Wohnung fanden sich demnach Instrumente des Ermordeten.

Itauguá | Nach dem mutmaßlichen Raubmord an einem deutschen Forscher und seiner Tochter in Paraguay hat die Polizei des südamerikanischen Landes einen Deutschen festgenommen. Mindestens zwei weitere deutsche Staatsbürger würden gesucht, sagte der Leiter des Morddezernats der Nationalpolizei, Hugo Grance, am Dienstag dem Radiosender Monumental. Alle drei würd...

