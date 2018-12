Wegen eines gezündeten Böllers : Panik in Dortmunder Einkaufszentrum

Grund für die Panik war ein vermutlich von Jugendlichen gezündeter Böller. Die Polizei untersucht den Fall.

von dpa

15. Dezember 2018, 18:24 Uhr

Dortmund | In einem Dortmunder Einkaufszentrum haben Unbekannte einen Böller gezündet und die Besucher in Angst und Schrecken versetzt. Durch den Knall gerieten zahlreiche Menschen am Samstag in Panik und verließen fluchtartig das Zentrum. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. Beamte und Rettungskräfte waren am Ort, um die Situation zu beruhigen.

"Es hat mega laut geknallt", erzählte eine Beschäftigte des Einkaufscenters den "Ruhr Nachrichten". Offenbar wurde im Untergeschoss der "Thier Galerie" aus einem Pulk von etwa zehn Jugendlichen oder Kindern ein Böller gezündet.