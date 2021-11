Nachwuchs : Panda-Zwillinge in Berlin werden von Mutter entwöhnt

Für die beiden Panda-Jungs in Berlin soll es bald nur noch Pflanzliches zu fressen geben. Dahinter stecken gesundheitliche Gründe.

Berlin | Deutschlands erster Panda-Nachwuchs in Berlin soll bald auf eigenen Füßen stehen: Die Zwillinge Pit und Paule würden demnächst aus gesundheitlichen Gründen von ihrer Mutter entwöhnt, teilte der Zoo am Donnerstag mit. „Pit hat in letzter Zeit nicht mehr so gut zugenommen und wirkte - selbst für einen Panda - verhältnismäßig schläfrig“, so der Zoolog...

