Ausprobieren! : Osterei zum Star-Wars-Tag: So lustig feiert Google den „May, the fourth“

Am 4. Mai feiern die Fans das Star-Wars-Universum. Google feiert mit – und versteckt einen Gag in der Suchfunktion.

Berlin | Seit zehn Jahren feiern Star-Wars-Fans am 4. Mai ihre Liebe zu Sci-Fi-Welt von George Lucas. Warum gerade an diesem Tag? Nur um des schönen Klangs wegen! Spricht man das Datum auf Englisch aus – May, the fourth –, entspricht die Lautfolge beinahe dem Gruß der Jedi-Ritter: "May the force be with you" ("Möge die Macht mit dir sein.") Google feiert de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.