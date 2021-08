Naturkatastrophen : Opferzahl nach Erdbeben in Haiti übersteigt 1400

Nur knapp drei Tage nach dem verheerenden Erdbeben wird der Karibikstaat Haiti nun wohl von einem Tropensturm erfasst. Die Not ist groß - viele Menschen schlafen derzeit im Freien.

Saint-Louis-du-Sud | Nach dem Erdbeben in Haiti ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 1419 gestiegen. Rund 6900 Menschen wurden bei der Katastrophe am Samstag verletzt, wie die Zivilschutzbehörde des Karibikstaates mitteilte. Einen Tag zuvor hatte sie die Zahl der Todesopfer mit mindestens 1297 angegeben. Es wurden noch zahlreiche Menschen in den Trümmern der vie...

