Kriminalität : Operation „Schneeschmelze“ - Kokain geht in Flammen auf

Das weiße Pulver aus Südamerika gehört zu den beliebtesten Drogen in Deutschland: Kokain. Inzwischen wird es von der Polizei tonnenweise aus dem Verkehr gezogen - und vernichtet.

München | Den geheimen Ort in Oberbayern sichern schwer bewaffnete Polizisten. Die Sorge ist groß, dass Kriminelle versuchen, das zurückzuholen, was die Beamten nun vernichten wollen: rund 1,5 Tonnen Kokain, höchster Reinheit. Der Wert: rund 270 Millionen Euro, wenn es auf der Straße verkauft worden wäre. Die Operation „Schneeschmelze“ ist einmalig in der Ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.