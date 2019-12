"Open Table"-Ranking 2019 : Die besten Restaurants Deutschlands: 13 Hamburger Lokalitäten in den Top 50

Das Reservierungsportal "Open Table" hat zum siebten Mal in Folge ein Ranking der Top-Restaurants in Deutschland veröffentlicht.

Thomas Deterding

14. Dezember 2019, 12:22 Uhr

Hamburg | Welche Restaurants in Deutschland haben die besten Bewertungen? Traditionell nimmt sich die Online-Reservierungsplattform "Open Table" dieser Frage an und verarbeitet dafür ihre Kundenrezensionen: Mehr als 330.000 Bewertungen hinsichtlich Qualität des Essens, Lokalität, Service und Ambiente für über 3.300 Restaurants flossen 2019 in das Ranking ein. Bereits zum zweiten Mal in Folge steht an der Spitze ein Restaurant aus Hamburg.

Das nordisch-französisches Lokal "Haebel", das einen Mix aus hanseatischer und französischer Küche anbietet, sticht laut Kunden-Bewertungen vor allem durch die freie Sicht vom Gastraum aus auf die Küche heraus – Gäste werden hier auch persönlich vom jeweiligen Koch bedient. Überzeugen konnte die "Open Table"-Nutzer auch das Berliner Restaurant "PeterPaul" mit dem Konzept einer deutschen Küche im „Tapas Style“. Insgesamt finden sich 13 Hamburger Restaurants in den Top 50 wieder, darunter auch die "Bullerei" von TV-Koch Tim Mälzer.

Das sind die Top 10 im "Open Table"-Ranking

"Haebel", Hamburg, Nordisch-Französisch "PeterPaul", Berlin, Deutsch "Bootshaus Hafencity", Hamburg, Grillrestaurant "Ojo de Agua Wine & Beef Kontor", Frankfurt am Main, Argentinisch "Fes - Turkish BBQ", Berlin, Türkisch "Shimai", München, Asiatisch "Strandhaus", Bonn, Moderne Europäisch "El Greco", München, Griechisch "Stanley Diamond", Frankfurt am Main, Europäisch "Restaurant Christophorus", Stuttgart, International

