Größtes Volksfest der Welt : Oktoberfest nach Dubai verlegen? Das sagt die Stadt München

Das Oktoberfest in der Wüste feiern? Dieser Vorschlag hat jüngst die Runde gemacht. Jetzt reagiert die Stadt München.

München | Die Stadt München geht auf Distanz zu den Plänen eines Oktoberfests in Dubai. Bierfeste gebe es überall, sagte der Münchner Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) am Freitag. Aber: "Es gibt nur ein echtes Oktoberfest, und das ist in München", sagte Baumgärtner. "Wir werden alle juristischen Möglichkeiten prüfen, um unser Münchner...

