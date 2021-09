Notfälle : Notrufe wegen Telekom-Störung teilweise nicht erreichbar

Im Notfall die 110 oder 112 anrufen - das war am Mittwochmittag vielerorts nicht möglich. Wegen einer Telekom-Störung kamen Notrufe vom Handy aus nicht an.

Bonn | Die Notrufnummern 112 und 110 sind am Mittwoch zeitweise nicht erreichbar gewesen. Grund war eine bundesweite Störung im Netz der Deutschen Telekom. Betroffen waren Anrufe aus dem Mobilfunk in das Festnetz, wie das Unternehmen in Bonn mitteilte. Somit seien auch bei einigen Leitstellen von Polizei und Feuerwehr Handy-Anrufe nicht angekommen. Nach e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.