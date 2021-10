Tote und Verletzte in Norwegen : Bluttat mit Pfeil und Bogen: Mutmaßlicher Schütze war der Polizei bekannt

Bei einer Attacke mit Pfeil und Bogen hat es in einer norwegischen Kleinstadt nahe Oslo mehrere Tote und Verletzte gegeben. Den mutmaßlichen Täter hatte die Polizei wegen einer möglichen Radikalisierung im Blick.

Oslo | Eine Gewalttat mit fünf Toten und zwei Verletzten hat in Norwegen Trauer und Fassungslosigkeit ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein mit Pfeil und Bogen bewaffneter Mann in der südnorwegischen Kleinstadt Kongsberg am Mittwochabend Menschen angegriffen. Der mutmaßliche Täter konnte gefasst werden. Bei ihm handele es sich um einen 37-jährig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.