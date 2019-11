Elektrische Eskorte für Staatsgäste : Niedersachsens Polizei setzt mit Quad und Krad auf E-Mobilität

Staatsgäste dürften in Niedersachsens Hauptstadt bald von Elektro-Motorrädern der Polizei eskortiert werden. Auch am Strand setzen die Beamten auf E-Mobilität.

12. November 2019, 16:01 Uhr

Hannover/Osnabrück | Niedersachsens Polizei sattelt verstärkt auf E-Fahrzeuge um. Nach dem erfolgreichen Test von zwei Elektromotorrädern in Osnabrück und Leer will nun auch die Polizeidirektion Hannover acht E-Kräder anschaffen – die Ausschreibung läuft. Die Motorradflotte in Hannover ist als Eskorte auch bei hohem Besuch in der Landeshauptstadt im Einsatz – unter anderem, wenn wie zur Hannover Messe hoher Besuch in die Stadt kommen. Damit wäre der so genannte Fünfer- oder Siebener-Keil vor den Staatskarossen die erste vollelektrische Eskorte in Deutschland, heißt es im Innenministerium.

Gute Erfahrungen im Testbetrieb

Anlass sind die in Osnabrück gemachten „äußerst positiven Erfahrungen mit den E-Krädern“, sagt Marco Ellermann von der Polizeidirektion Osnabrück. „Wir haben in Osnabrück die bundesweit ersten beiden E-Motorräder in der Polizei auf Deutschlands Straßen eingesetzt“, sagt Ellermann. Damit sei man auf großes Interesse gestoßen: Nicht nur zahlreiche andere Bundesländer zeigten sich interessiert, auch die Niederlande, Spanien und die Schweiz informierten sich über das Osnabrücker Pilotprojekt.

Die E-Kräder mit einer Reichweite von 250 bis 328 Kilometern sind nämlich eigens für den Dienstgebrauch konzipiert und verfügen unter anderem über eigene LED-Signale und einen Bluetooth-Anschluss, mit dem der Fahrer auch abseits des Fahrzeugs im Funkkontakt bleibt. Nach Angaben der Polizei sind die Maschinen nicht nur etwa 100 Kilogramm leichter als die herkömmlichen Verbrenner, sondern kosten auch etwa 3800 Euro weniger.

Ein Quad für Juist

Doch bei Motorrädern soll es nicht bleiben. Die Osnabrücker haben auch 20 E-Autos und zwölf Pedelecs im Bestand. Und für die Nordseeinsel Juist soll es im Dezember ein elektrisch angetriebenes Quad in den Dienst gestellt werden. Das kleine Geländefahrzeug vom Typ „Polaris Ranger EV“ soll in einem einjährigen Pilotprojekt im Einsatz- und Streifendienst eingesetzt werden. „Elektrobetriebene Einsatzfahrzeuge vereinen Innovation, Ökologie und Praktikabilität. Wir werden unseren nachhaltigen Weg konsequent weitergehen“, sagt Polizeipräsident Michael Maßmann.

Das allradgetriebene Quad kann bis zu 50 Stundenkilometer schnell fahren, verfügt über Martinshorn und Blaulicht und kann an jeder Steckdose geladen werden, die Reichweite liegt bei etwa 50 Kilometern. „Das Polizei-Quad sieht aus wie ein kleiner, kastiger und wendiger Streifenwagen,“ erklärt Ellermann. Bilder gibt es allerdings noch nicht. Weil das Fahrzeug keinen Lärm macht, störe selbst ein nächtlicher Einsatz weder die Touristen noch die Natur übermäßig.

Bislang ist Juists Polizei vor allem mit einem E-Bike (Höchstgeschwindigkeit 25 Stundenkilometer) unterwegs. Das funktioniert im Ort gut, für Einsätze im Außenbereich braucht es aber länger. Dabei spiele der Zeitfaktor insbesondere bei der Suche nach Vermissten oder Geflüchteten eine große Rolle. Zudem sei in unwegsamen Gelände wie am Strand bislang schnell Schluss. Zudem lassen sich mit dem Quad mehr Einsatzgegenstände mitnehmen.

Elektro-Enduro auf Borkum

Es ist das erste Fahrzeug dieser Art im niedersächsischen Polizeidienst – bundesweit gab es bisher lediglich auf der Ostseeinsel Usedom ein vergleichbares Projekt. Ganz neu ist die Idee des Einsatzes geländegängiger E-Fahrzeuge auf den Ostfriesischen Inseln allerdings nicht – bereits seit Mai 2017 ist auf Borkum eine Elektro-Enduro im Einsatz. Die Polizisten schätzen es, mit dem Motorrad schnell auch in unwegsamen Gelände zum Einsatzort zu kommen und die Belastung für Umwelt und Touristen gering zu halten.



Mit den neuen Fahrzeugen will das Land nicht nur die Energie- und Mobilitätswende vorantreiben: es geht auch um die Erprobung umweltschonender Einsatzmittel. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte der Polizei generell ein nachhaltiges Beschaffungsmanagement verordnet. Deshalb kauft die Polizei unter anderem auch Poloshirts aus nachhaltigen Materialien oder achtet bei Verbundstoffen darauf, wie sie entsorgt werden können.