3G-Regel an der Grenze : Niederlande verschärfen Einreiseregeln für Deutsche – das ändert sich

3G-Regel an der Grenze: Ab Montag gelten in den Niederlanden für Deutsche schärfere Einreiseregeln. Über die Grenze kommt nur wer geimpft, genesen oder getestet ist.

Den Haag | Angesichts der verschlechterten Corona-Lage in Deutschland verschärfen die Niederlande ab Montag die Einreiseregeln. Erforderlich ist ab dann der Nachweis einer Impfung, eines negativen Tests oder der Genesung, teilte das Außenministerium in Den Haag am Freitag mit. Ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren. Geimpften Niederländern wird bei Rückkehr ...

