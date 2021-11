Kriminalität : Niederländischer Polizei gelingt Schlag gegen Drogenbande

Die Drogen-Kriminalität ist in den Niederlanden ein Riesenproblem. Jetzt hat die Polizei dort bei einer Razzia zehn Verdächtige festgenommen.

Bergeijk | Ermittler in den Niederlanden haben eine international operierende Drogenbande ausgehoben. Zehn Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag in Bergeijk im Südosten des Landes mit. Die Aktion richtete sich vor allem im Grenzgebiet zu Belgien gegen die Produktion von und den Handel mit synthetischen Drogen. Der Hauptverdächtige...

