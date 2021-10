Prinzessin Amalia : Niederländische Kronprinzessin dürfte auch Frau heiraten

Die niederländische Kronprinzessin Amalia ist noch nicht einmal volljährig. Trotzdem steht sie im Mittelpunkt von Spekulationen über die künftige Thronfolge. Das wirft theoretische Fragen auf.

Den Haag | Die niederländische Kronprinzessin Amalia könnte, wenn sie wollte, auch eine Frau heiraten. Die gleichgeschlechtliche Ehe stehe auch Königinnen, Königen und Thronfolgern offen, erklärte Ministerpräsident Mark Rutte in einem Brief an das Parlament in Den Haag. Sie müssten nicht auf den Thron verzichten. Die Thronfolge von möglichen Kindern aus ei...

