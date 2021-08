C.1.2 aus Südafrika : Corona-Variante mit ungewöhnlich vielen Mutationen aufgetaucht

Bei der neu aufgetauchten Corona-Variante ist noch unklar, ob sie ansteckender und gefährlicher als die Delta-Variante ist. Sie wurde in Südafrika und weiteren Ländern nachgewiesen.

Kapstadt | Eine neue Corona-Variante mit einer ungewöhnlich hohen Mutationsrate beschäftigt derzeit Wissenschaftler in Südafrika. Die Verbreitung der als C.1.2 bezeichneten Variante habe in den vergangenen Monaten leicht zugenommen, erklärte das südafrikanische Institut für Infektionskrankheiten (NICD) am Montag. C.1.2 wurde demnach in allen neun südafrikanische...

