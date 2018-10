Neu im Kino : „Nanouk“: Eis-Saga über das Leben als langsamer Abschied

Seine Premiere erlebte „Nanouk“ auf der Berlinale. Jetzt kommt der Film aus Sibiriens Eiswüste ins Kino.

von Daniel Benedict

23. Oktober 2018, 15:51 Uhr

Berlin | Bei der Berlinale lief Aprosimov "Nanouk" außer Konkurrenz. Jetzt kommt der Film ins reguläre Kinoprogramm.

Ein Leben im ewigen Eis



In den eisigen Weiten Sibiriens führen Sedna und Nanouk das traditionelle Leben nomadischer Fischer und Jäger. Wenn die alte Frau Salben auf ihren verfärbten Bauch streicht, ahnt man, dass ihre Zeit zu Ende geht. Das Dasein, das Nanouk in Legenden längst verschwundener Rentiere beschwört, ist ohnehin schon in mythische Ferne gerückt. Genau wie die gemeinsame Tochter Ága, die das Paar an die moderne Welt verloren hat und die in einsilbigen Gesprächen behutsam umschifft wird. Im bulgarischen Original ist sie es, nicht der Vater, die Milko Lazarovs Film den Titel gibt – als Chiffre des schmerzlichen Verlusts.



Der Verlust in "Nanouk" ist auch unserer



Indem der deutsche Verleih den Film als „Nanouk“ vermarktet, knüpft er stärker an Robert Flahertys Dokumentar-Klassiker „Nanuk, der Eskimo“ (1922) an – und setzt ihn so in den Kontext des Aussterbens indigener Kulturen. Das ist womöglich ein bisschen zu eng gedacht. Die Bilder vom Alltag im Eis feiern hier eine Natur, deren Schönheit genauso überwältigend ist wie die Härte, mit der sie dem Menschen Grenzen aufzeigt. Nanouk deutet diese Welt in magischen Geschichten. Damit öffnet er den Film für eine metaphorische Lesart, in der die Distanz zwischen traditionellem und westlichem Leben aufgehoben wird. Das vom Sturm bedrohte Zelt, die Verlassenheit von Sedna und Nanouk, die sich nur aneinander wärmen, und eine Tochter, die den Schlussstrich unter den Lebensentwurf der Eltern setzt – das alles kann der Zuschauer auch auf sich selbst beziehen. Damit ist „Nanouk“ ein stiller, poetischer Film über die ganz großen Fragen, über das Älter-Werden, die Liebe und das Leben als langsamer Abschied.

„Nanouk“. BG/D/F 2018. R: Milko Lazarov. D: Mikhail Aprosimov, Galina Tikhonova, Feodosia Ivanova. 97 Minuten. FSK: ab 6 Jahren.