Schauspieler William Shatner : Nächster Weltraumflug: „Captain Kirk“ fliegt jetzt wirklich ins All

Amazon-Gründer Bezos schickt "Star Trek"-Schauspieler William Shatner ins All – schon am 12. Oktober. "Was für ein Wunder", so der 90-jährige frühere "Captain Kirk"-Darsteller.

Van Horn | Nach Jahrzehnten als "Captain Kirk" soll der "Star Trek"-Schauspieler William Shatner erstmals wirklich ins All fliegen. Der 90 Jahre alte Kanadier werde Teil der nächsten Crew von Weltraum-Touristen sein, teilte die Raumfahrtfirma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos am Montag mit. "Schon seit langer Zeit höre ich vom Weltraum. Jetzt nutze ich d...

