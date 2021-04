Colton Underwood : Nach drei Staffeln: Ex-Bachelor outet sich als schwul

Dreimal hat Colton Underwood in "Bachelor"-Formaten die Frau fürs Leben gesucht. Jetzt outet er sich als schwul.

Berlin | "Ich bin lange vor mir davongelaufen, ich habe mich selbst lange gehasst – und ich bin schwul." Mit diesen Worten hat Colton Underwood in der US-Show "Good Morning America" ein öffentliches Coming-out gewagt – zwei Jahre nachdem er in der Kuppel-Show "The Bachelor" die Frau fürs Leben gesucht hatte. Für den ehemaligen Football-Profi war das Engagement...

