Freizeit : Nach Corona-Pause: Treppenlauf im Empire State Building

Vergangenes Jahr wurde das Spektakel coronabedingt abgesagt. Doch dieses Jahr rannten rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder die Stufen hinauf. 1576 sind es.

New York | Nach einer Zwangspause in der Corona-Pandemie sind erstmals wieder rund 200 Teilnehmer des legendären Treppenlaufs im New Yorker Empire State Building die 1576 Stufen des Wolkenkratzers hochgerannt. Am schnellsten schaffte das Wai Ching Soh aus Malaysia, er war nach 10 Minuten und 46 Sekunden am Ziel. 2019 war Soh noch Zweiter geworden, damals brau...

