Bombendrohung in Bottrop : Wegen eines Streits? 11.000 Besucher mussten Movie-Park verlassen

Nach einem Hinweis auf eine Bedrohung sperrte die Polizei den Park vorsorglich ab.

von dpa

27. Oktober 2018, 08:43 Uhr

Bottrop | Nach der Räumung des Movie-Parks Bottrop wegen einer Bombendrohung hat die Polizei Entwarnung gegeben. Auf dem Gelände wurde am Freitagabend nichts Verdächtiges gefunden, wie die Ermittler mitteilten. "Hintergrund des Anrufs und der Warnung könnte sein, dass aufgrund privater Streitigkeiten Besuchern des Movie-Parks der Abend verdorben werden sollte", schrieb die Polizei.



Etwa 11.000 Menschen hätten das Gelände in Nordrhein-Westfalen verlassen müssen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend. Ein Anrufer habe am späten Nachmittag den Movie-Park kontaktiert und von Hinweisen auf eine Bedrohung gesprochen. "Der Anrufer selbst hat nicht gedroht", sagte sie.

Vorsorglich sei der Park aber für Besucher gesperrt worden. Erst als keine Besucher mehr auf dem Gelände waren, gab die Polizei den Grund der Evakuierung bekannt. Die Besucher hätten ruhig und diszipliniert auf die Aufforderungen der Einsatzkräfte und auf Lautsprecherdurchsagen reagiert, die zum Verlassen des Parks aufforderten, hieß es.

Kurz vor 21 Uhr am Freitagabend waren demnach keine Gäste mehr auf dem Gelände, auf dem an diesem Abend ein "Halloween Horror Festival" mit "schaurigen Attraktionen und Shows" auf dem Programm stand. Der Movie-Park im Stadtteil Kirchhellen ist ein saisonaler Freizeitpark mit Schwerpunkt auf dem Thema Film.