Verkehr : Nach Bahnstreik: Volle Züge auf Hauptstrecken

Für die ICE von Berlin nach München zeigt die Buchungsseite der Deutschen Bahn bereits eine „außergewöhnlich hohe Auslastung“ an. Nach dem Streik dürfte es nun in vielen Zügen voll werden.

Berlin | Nach dem zweitägigen Streik der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) bei der Deutschen Bahn müssen sich Reisende in ganz Deutschland auf volle Züge einstellen. „Wir rechnen damit, dass dieses Wochenende eines der reisestärksten in diesem Jahr wird“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Samstagmorgen. Besonders die Hauptverkehrsachsen seien betroffe...

