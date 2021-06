Wegen Brandschutzprüfung : Nach Ausschreitungen: Polizei tritt Tür zum Haus „Rigaer 94“ ein

Nachdem die Auseinandersetzung der Polizei mit den Bewohner des Berliner Hauses "Rigaer 94" am Mittwoch eskaliert war, haben sich die Beamten nun Zugang zu dem Gebäude verschafft. Es gab erneut Widerstand.

Berlin | Für die Durchsetzung der Brandschutzprüfung in dem teilweise besetzten Gebäude "Rigaer 94" in Berlin-Friedrichshain hat sich die Polizei am Donnerstag gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft. Das berichtete ein dpa-Reporter am Ort. Lesen Sie auch: 60 Polizisten verletzt: Konflikt um besetztes Berliner Haus eskaliert Polizisten wurden mit Farbe bew...

