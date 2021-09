Mädchen in Lebensgefahr : Mysteriöser Vorfall: Polizei spürt verirrte Kinder im Wald auf

Als sich zwei Kinder unbemerkt nach einem Restaurant-Besuch von ihren Eltern entfernten, fanden sie sich in einem Wald nähe der Autobahn wieder – ein Mädchen war dabei lebensgefährlich gestürzt.

Ludwigsburg | Polizei und Feuerwehr haben nach einer nervenaufreibenden Suche zwei verirrte Kinder in der Nähe von Stuttgart gerettet. Das 13 Jahre alte Mädchen befand sich nach einem Sturz in einem lebensbedrohlichen Zustand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 14 Jahre alte Junge sei bei der Odyssee am Abend zuvor unverletzt geblieben. Beide hatten ihre An...

