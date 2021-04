Giftige Altlasten im Meer : Munition in der Ostsee: EU soll bei der Suche helfen

Rund 50.000 Tonnen Munition liegen am Grund der Ostsee. Das Europaparlament spricht sich für Hilfe aus der EU aus.

Brüssel | Das Europaparlament fordert den Einsatz der Europäischen Union beim Auffinden und Entsorgen versenkter Weltkriegsmunition in der Ostsee. Die genaue Lage kontaminierter Gebiete solle von einem EU-Fachteam untersucht und kartiert werden, hieß es in einer Entschließung. Wie am Dienstag im Parlament in Brüssel bekannt gegeben wurde, sprach sich eine Mehrh...

