Tipps für den Kompost : Häufige Irrtümer: Was in den Biomüll gehört – und was nicht

Aus wirtschaftlichen Gründen und der Umwelt zu liebe wird seit 1985 der Biomüll getrennt entsorgt. Wir zeigen Ihnen, was in die braune Tonne gehört und welche Abfälle nicht hineingeworfen werden dürfen.

Berlin | Haben Sie folgendes Szenario bereits erlebt? Sie stellen Ihre Biotonne an die Straße zwecks Abholung durch die Müllabfuhr. Als Sie die vermeintlich leere Tonne wieder einsammeln, stellen Sie mit Erstaunen fest: Der Biomüll ist ja immer noch drin. In einigen Regionen Deutschlands wird die Erklärung per Sticker auf der Tonne hinterlassen, in wiederum an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.