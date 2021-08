Strafen für Raucher : Tonnenweise Müll: Frankreich lässt Tabakkonzerne für alte Kippen zahlen

In Frankreich werden nicht nur Raucher zur Kasse gebeten, die Zigarettenstummel auf die Straße schnippen. Auch die Tabakindustrie muss sich an der Beseitigung alter Kippen beteiligen.

Paris | Einmal ragt die Zigarette aus seinem linken Mundwinkel, einmal aus dem rechten. Auf einem Foto lehnt der junge Alain Delon lässig auf einer Bank und stößt den Qualm gelangweilt in die Luft, auf einem anderen zündet er sich an einem Bistro-Tisch sitzend eine Kippe an. Zahllose Bilder zeigen den Schauspieler beim Rauchen – und ähnliche gibt es von Serge...

