Große Überraschung vor der Haustür : 20.000 Motorradfahrer machen sich in Rhauderfehn auf den Weg zu Kilian

Mit so einer Resonanz hatte wohl niemand gerechnet: Tausende Motorradfahrer sind am Samstagmittag in Rhauderfehn zusammengekommen, um dem schwer kranken Kilian noch einmal eine Freude zu bereiten.

Rhauderfehn | Der Aufruf verbreitete sich in den Sozialen Medien wie ein Lauffeuer: Weil der sechsjährige Kilian Sass aus Rhauderfehn unheilbar an Lymphom-Krebs erkrankt ist und der Prognose der Ärzte zufolge nicht mehr lange zu leben hat, wollen am Samstag Motorradfahrer aus ganz Deutschland und selbst aus der Schweiz noch einmal an seinem Haus vorbei fahren und K...

